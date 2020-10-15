15 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

Lebron James'ten duygusal Kobe Bryant paylaşımı!

LeBron'dan duygusal Kobe paylaşımı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

NBA'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan 'ın yıldız oyuncusu , sosyal medya hesabından geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol ve Lakers efsanesi ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

, 2010'dan sonra ilk şampiyonluğuna liderliğinde 2020'de ulaşırken 2010'daki şampiyonluğun başrolündeki isim yine Lakers taraftarı için en önemli figür konumundaydı.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Kobe, Lakers taraftarlarınca şampiyonluk sonrası unutulmazken LeBron James de yaptığı paylaşımla dikkat çekti

LeBron, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında, "Umarım seni gururlandırdım kardeşim. Seni seviyor ve özlüyorum şampiyon" ifadelerini kullandı.

LeBron'un paylaşımında 27 Ocak'ta kullandığı, "Sana söz veriyorum ki mirasını devam ettireceğim adamım" ifadelerine de yer verildi.

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