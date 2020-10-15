Lebron James'ten duygusal Kobe Bryant paylaşımı!

NBA'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, sosyal medya hesabından geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol ve Lakers efsanesi Kobe Bryant ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Los Angeles Lakers, 2010'dan sonra ilk şampiyonluğuna LeBron James liderliğinde 2020'de ulaşırken 2010'daki şampiyonluğun başrolündeki isim Kobe Bryant yine Lakers taraftarı için en önemli figür konumundaydı.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Kobe, Lakers taraftarlarınca şampiyonluk sonrası unutulmazken LeBron James de yaptığı paylaşımla dikkat çekti

LeBron, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında, "Umarım seni gururlandırdım kardeşim. Seni seviyor ve özlüyorum şampiyon" ifadelerini kullandı.

LeBron'un paylaşımında 27 Ocak'ta kullandığı, "Sana söz veriyorum ki mirasını devam ettireceğim adamım" ifadelerine de yer verildi.

DİĞER