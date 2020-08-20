20 Ağustos 2020, Perşembe

BASKETBOL

Dallas Doncic'le seriyi eşitledi

Dallas seriyi eşitledi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

NBA Playoffları Batı Konferansı 1. Tur 2. maçta  Clippers‘ı 127-114‘lik skorla mağlup ederek seride 1-1’lik eşitliği yakaladı.Luka Doncic’in 28 sayıyla oynadığı mücadelede Dallas hiç geri adım atmadı ve seriye eşitliği getirdi.

Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaund, 7 asist ile maçın kahramanı olurken LA Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 35 sayı, 10 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Mavericks cephesinde Kristaps Porzingis 23 sayı, 7 ribaund; Tim Hardaway Jr. 17 sayı, 3 asist kaydetti.

LAC tarafında ise Lou Williams 23 sayı, 4 ribaund, 7 asist üretti.

MAÇ SKORU
127 – 114 LA Clippers

Çeyrek skorları:
29 – 25
32 – 31
37 – 29
29 – 29

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