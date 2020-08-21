21 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

Pau Gasol'den Kobe Bryant'ın kızıyla fotoğraf!

Pau Gasol'den Kobe Bryant'ın kızıyla fotoğraf!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

NBA'de ve Avrupa'da gösterdiği performansla efsaneler arasına giren , eski takım arkadaşı 'ın kızıyla fotoğraf çektirdi.

LA Lakers'ta 2008-2014 yılları arasında forma giyen yıldız basketbolcu , 'ta 'la birlikte top koşturmuştu. Kobe ile iki şampiyonluk kazanan İspanyol yıldız, Bianka Bella Bryant'ın kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım basketbolseverleri duygulandırdı. Kobe Bryant, 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna'yla birlikte yaşama gözlerini yummuştu.

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