Ergin Ataman: Euroleague'de adaletsizlik var

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman THY Euroleague'in 4. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanan ve 89-73 mağlubiyetle sonuçlanan mücadele sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

THY Euroleague'in 4. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşan Anadolu Efes sahadan 89-73 mağlup ayrıldı. Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, THY Euroleague'in adil olmadığını vurguladı. Kritik açıklamalara yer veren deneyimli antrenör, "Bizim yönümüzden bakacak olursak, tek bir oyun kurucumuz var ve o da bu akşam çok kötü oynadı. Bu durumda hücumda alıştığımız oyunu oynayabilmemiz çok zor. Zalgiris Kaunas açısından bakacak olursak, mükemmel oynadılar. Genç oyuncularla, sert ve doğru oynadılar. Her top için savaştılar. Tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla da ilk dört hafta itibariyle Zalgiris Kaunas ligin en iyi takımlarından biri. Hücum ağırlıklı oynayan bir takımız, Singleton bugün beş faul yaptı, üçü hücum fauldü. Beş top kaybı var. Micic, top kayıpları yaptı, boş atışları kaçırdı. Sonrasında rakibe hızlı hücum sayıları verdik. Ama oyun kurucu pozisyonunda Micic'i fazla süre oyun dışına alamıyoruz çünkü Larkin ve Doğuş'un yokluğunda o pozisyonda tecrübesiz bir oyuncumuz bulunuyor. Larkin ayın 25'inde aramıza katılacak, Olympiacos maçında sahada olmasını bekliyoruz. Micic, Alba Berlin maçında çok iyiydi ama diğer üç maçta kötü oynadı, Larkin'i sahada görmek istememizin bir sebebi de bu. Zalgirio Arena'da aylar sonra taraftarlar önünde oynamak harika bir duygu, ama birçok takım taraftarsız oynamak zorunluluğundayken burada taraftar önünde oynamak bence adil değil. Geçen sezonun iptal olması adil değildi, bunun böyle olması da adil değil. Aynı turnuvadaysak eşit şartlarda oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

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