Los Angeles Lakers'ta duygusal anlar! Kobe Bryant...

NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers, 6. maçta Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve tarihindeki 17. şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninin ardından Ocak ayında trajik bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant unutulmadı...

NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers, 6. maçta Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti.



Finallerde çok iyi bir performans ortaya koyan Anthony Davis, maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu Kobe Bryant'a armağan ettiklerini söyledi.



'EMİNİM BİZİ İZLEYİP GURURLANIYOR'

Davis, maçın ardından şu sözleri kullandı; ''Kaza yaşandığından beri Kobe Bryant için şampiyon olmak istiyorduk. Eminim ki Kobe bir yerlerden bizi izleyip gururlanıyor. Eminim eşi Vanessa, tüm NBA, hayranları bizimle onur duyuyor.''



LeBron James ise ''Bu trajedi yaşandıktan sonra tüm takım birlik oldu. Şampiyonluğun anlamı çok büyük. O, hepimizden büyük...'' dedi.

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