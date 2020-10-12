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BASKETBOL

Los Angeles Lakers'ta duygusal anlar! Kobe Bryant...

Lakers'ta duygusal anlar! Kobe Bryant...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Finalleri'nde , 6. maçta 'i 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve tarihindeki 17. şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninin ardından Ocak ayında trajik bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane oyuncu unutulmadı...

Finalleri'nde , 6. maçta 'i 106-93 mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti.

Finallerde çok iyi bir performans ortaya koyan Anthony Davis, maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu 'a armağan ettiklerini söyledi.

'EMİNİM BİZİ İZLEYİP GURURLANIYOR'

Davis, maçın ardından şu sözleri kullandı; '' yaşandığından beri Kobe Bryant için şampiyon olmak istiyorduk. Eminim ki Kobe bir yerlerden bizi izleyip gururlanıyor. Eminim eşi Vanessa, tüm NBA, hayranları bizimle onur duyuyor.''

LeBron James ise ''Bu trajedi yaşandıktan sonra tüm takım birlik oldu. Şampiyonluğun anlamı çok büyük. O, hepimizden büyük...'' dedi.

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