12 Ağustos 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Bolu kampı başladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Bolu kampı başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda 'ya gitti. Siyah-beyazlıların 7 günlük sürecek kamp çalışmasına 15 basketbolcu götürüldü.

, 2020-2021 sezonu öncesinde hazırlık kampı için 'ya geldi.

Kampın yapılacağı Bolu Dağı kesiminde bulunan otele kara yoluyla gelen siyah-beyazlı ekip, otobüsten indikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümünün ardından içeri alındı.

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde 15'i sporcu olmak üzere toplam 25 kişilik ekip, öğle yemeği yedikten sonra odalarına yerleşti.

Takımın, ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği bildirildi.

Bolu kampı 7 gün sürecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül'de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül'de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül'de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacak.

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