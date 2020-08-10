10 Ağustos 2020, Pazartesi

BASKETBOL

NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı

NBA'de Lillard 5. kez 50 sayı barajını aştı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'de gecenin maçında Portland, Philadelphia 76ers'ı 124-121 mağlup etti. 76ers'da forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz karşılaşmayı 7 sayı ile tamamladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Portland 'a kaybettiği maçta 7 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Philadelphia 76ers'ı 124-121 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 7 asist üretti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Trail Blazers, 76ers'ı 124-121 mağlup etti.

Trail Blazers'ı galibiyete, 51 sayı ve 7 asistle oynayan taşıdı. Lillard bu sezon 5. kez 50 sayı barajını aştı.

Trail Blazers'ın tecrübeli oyuncusu Carmelo Anthony de 20 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu. 36 yaşındaki Anthony, kariyerindeki toplam sayısını 26 bin 411'e yükselterek "NBA tarihinin en skorer oyuncuları" listesinde 15. sıraya çıktı.

76ers'ta 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele eden Josh Richardson'ın gayreti galibiyete yetmedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı kaydetti.

CELTICS MAGIC'I UZATMADA GEÇTİ

Boston Celtics, normal süresi 112-112 biten Orlando Magic karşılaşmasını, uzatma sonunda 122-119 kazandı.

Celtics'te Gordon Hayward 31 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Magic'te Nikola Vucevic'in 26 sayı, 11 ribaunt, Terrence Rose'un 18 sayı, 7 ribaunt ve Markelle Fultz'un 16 sayı, 10 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 121-103

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 108-99

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 113-122

Boston Celtics-Orlando Magic: 122-119 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 124-121

Sacramento Kings-Houston Rockets: 112-129

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 120-129



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