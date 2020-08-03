03 Ağustos 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Antetokounmpo'nun 36 sayısı Milwaukee Bucks'a yetmedi

NBA'de gecenin maçında Milwaukee Bucks kaybetti.
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.08.2020

'de gecenin maçında , ile karşı karşıya geldi her periyodu ayrı bir heyecana sahip olan mücadelede kazanan 120-116'lık sonuçla 'un takımı Rockets oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada 'a 120-116 mağlup oldu.

NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi.

Sezonun 42. galibiyetine ulaşan Rockets'ta 31 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve James Harden 24 sayı 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mücadelede 4 dakika forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Bucks'a 2 sayılık katkıda bulundu.

Sonuçlar:

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-118

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 124-128

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-106

Sacramento Kings-Orlando Magic: 116-132

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 116-120

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 115-117


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
LA Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı! LA Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!
NBA heyecanı yeniden başlıyor NBA heyecanı yeniden başlıyor
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör