Antetokounmpo'nun 36 sayısı Milwaukee Bucks'a yetmedi
NBA'de gecenin maçında Milwaukee Bucks, Houston Rockets ile karşı karşıya geldi her periyodu ayrı bir heyecana sahip olan mücadelede kazanan 120-116'lık sonuçla Russell Westbrook'un takımı Rockets oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada Houston Rockets'a 120-116 mağlup oldu.
NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi.
Sezonun 42. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Russell Westbrook 31 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve James Harden 24 sayı 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Mücadelede 4 dakika forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Bucks'a 2 sayılık katkıda bulundu.
Sonuçlar:
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-118
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 124-128
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-106
Sacramento Kings-Orlando Magic: 116-132
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 116-120
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 115-117
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