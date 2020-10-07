Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor" dedi.
THY Euroleague ikinci hafta maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde kadronun yeni olmasına rağmen rollerin belirlemiş olduğunu söyleyen Ataman, "Özellikle Nando de Colo ve Lorenzo Brown ile hücuma yön veriyorlar. Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor. Henüz istediğimiz tempoyu bulamamış olsak da mücadele ile kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Deneyimli oyuncu Bryant Dunston ise, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Geçtiğimiz hafta takım olarak iyi oynayamadığımız bir maçı kaybettik. O maçta yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Rakibimize karşı oynadığımız maçlarda her zaman fiziksellik ve sertlik ön plana çıkıyor. Bundan dolayı böyle bir mücadeleye hazır olmalıyız. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen çok önemli bir maç olacak" şeklinde konuştu.
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