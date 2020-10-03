Barcelona başantrenörü Jasikevicius'un testi pozitif çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü ortaya çıktı. Katalan kulübü, başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile yardımcısı Darius Maskoliunas'ın corona virüsüne yakalandı.

İspanyol devi Barcelona'nın basketbol branşında corona virüsü şoku yaşanıyor.

Katalan kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile erkek basketbol takımın��n başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile yardımcısı Darius Maskoliunas'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İkilinin, derhal karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

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