29 Eylül 2020, Salı

BASKETBOL

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'dan eski NBA oyuncusu Delonte West'e yardım eli

Eski NBA yıldızına yardım eli
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Amerikan () ekiplerinden 'in sahibi , 8 ay önce sokak ortasında darp edilerek tutuklanan ve geçtiğimiz hafta para dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu 'e destek çıktı.

Basketbol kariyerinde , Seattle Supersonics (şimdiki adıyla Oklahoma City Thunder) Cleveland Cavaliers ve gibi takımların formalarını terleten ve kariyerini sonladırmasının ardından yaşadığı sorunlarla gündeme gelen eski basketbolcu 'e yardım eli uzandı. ekiplerinden Dallas Mavericks'in sahibi , West'e sahip çıktı.

Cuban, ESPN'e yaptığı açıklamada Delonte West'e yeniden hayata tutunması için destek olacağını açıkladı. Mark Cuban'ın eski basketbolcuyu bir otele yerleştirdiği uyuşturucu tedavisi için bir kliniğe göndermek istediği öğrenildi.

Yaklaşık 8 ay önce sokak ortasında darp edildikten sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde Dallas'ta para dilenirken görüntülenen eski NBA yıldızına bipolar bozukluk teşhisi konulmuş ve West uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra sokaklarda yaşamaya başlamıştı.

Delonte West'in Dallas'ta dilenirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve çok sayıda etkileşim almıştı. İşte o fotoğraf:

Eski NBA yıldızına yardım eli

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