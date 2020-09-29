Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'dan eski NBA oyuncusu Delonte West'e yardım eli
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, 8 ay önce sokak ortasında darp edilerek tutuklanan ve geçtiğimiz hafta para dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West'e destek çıktı.
Basketbol kariyerinde Boston Celtics, Seattle Supersonics (şimdiki adıyla Oklahoma City Thunder) Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks gibi takımların formalarını terleten ve kariyerini sonladırmasının ardından yaşadığı sorunlarla gündeme gelen eski basketbolcu Delonte West'e yardım eli uzandı. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, West'e sahip çıktı.
Cuban, ESPN'e yaptığı açıklamada Delonte West'e yeniden hayata tutunması için destek olacağını açıkladı. Mark Cuban'ın eski basketbolcuyu bir otele yerleştirdiği uyuşturucu tedavisi için bir kliniğe göndermek istediği öğrenildi.
Yaklaşık 8 ay önce sokak ortasında darp edildikten sonra tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde Dallas'ta para dilenirken görüntülenen eski NBA yıldızına bipolar bozukluk teşhisi konulmuş ve West uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra sokaklarda yaşamaya başlamıştı.
Delonte West'in Dallas'ta dilenirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve çok sayıda etkileşim almıştı. İşte o fotoğraf:
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