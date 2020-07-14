14 Temmuz 2020, Salı

BASKETBOL

2 NBA oyuncusunda corona virüsü pozitif çıktı!

NBA'de corona virüsü şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını etkisini göstermeye devam ediyor. 'da yer alan kampında iki basketbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.

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