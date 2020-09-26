26 Eylül 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA: Boston Celtics 121-108 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Boston Celtics pes etmedi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

final serisi 5. maçında , 'i 121-108 mağlup ederek skoru 3-2'ye getirdi.

play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.

Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de ile (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.



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