Olympiakos Aaron Harrison ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta’nın formasını giyen ve başarılı performans sergileyen Birleşik Amerikalı skorer guard Aaron Harrison'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli guard Yunan ekibi Olympiakos ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile bir yıl daha kontratı olan 26 yaşındaki Aaron Harrison, kontratındaki çıkış hakkını kullanarak Yunan ekibine transfer oldu.

Son iki yıldır Galatasaray Doğa Sigorta formasını terleten Aaron Harrison, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile toplam 40 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 14.7 sayı – 3.00 asist – 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

DİĞER