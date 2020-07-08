08 Temmuz 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Olympiakos Aaron Harrison ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan Olympiakos'a gitti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Son 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta’nın formasını giyen ve başarılı performans sergileyen Birleşik Amerikalı skorer guard 'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli guard Yunan ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile bir yıl daha kontratı olan 26 yaşındaki , kontratındaki çıkış hakkını kullanarak Yunan ekibine transfer oldu.

Son iki yıldır Galatasaray Doğa Sigorta formasını terleten Aaron Harrison, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı forma ile toplam 40 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 14.7 sayı – 3.00 asist – 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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