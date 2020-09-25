NBA: Denver Nuggets 108-114 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU
NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 108-114 mağlup ederek seride duruma 3-1'e getirdi.
NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.
Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.
Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.
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