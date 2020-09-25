25 Eylül 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA: Denver Nuggets 108-114 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

Lakers seride avantaj yakaladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

final serisi 4. maçında , 'ı 108-114 mağlup ederek seride duruma 3-1'e getirdi.

play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.

Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.

Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da ile (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.



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