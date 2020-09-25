25 Eylül 2020, Cuma

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor

Basketbolda yeni sezon başlıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

ING 'nde 2020-2021 sezonu, 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beko-OGM Ormanspor, Bursaspor- ve -Anadolu Efes maçlarıyla start alıyor.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 26 Nisan 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon ligi, ara verilen 23. haftanın ardından şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırdı.

Mali kriterleri karşılayamayan Bakırköy Basket'in alınmadığı lige birincisi Petkimspor'u davet eden TBF Yönetim Kurulu, ligden çekilen Teksüt Bandırma'nın yerine ise Lokman 'u aldı.

Son iki sıra küme düşecek

'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek.

Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka eksi puanla başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde , ve Pınar Karşıyaka sezona eksi puanla başlayacak.

TBF Yönetim Kurulu, başvurularında gerekli şartları sağlayamadıkları için Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya birer puan silme cezası verdi.

İlk yarıdaki maçlar seyircisiz

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak.

TBF Yönetim Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle ligin ilk devresindeki maçların seyircisiz yapılmasını kararlaştırdı.

İlk hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beko-OGM Ormanspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Bursaspor-Beşiktaş (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. )

15.15 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor ()

20.00 Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ( Karşıyaka)

Ligin ilk haftasındaki Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen maçı, 7 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

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