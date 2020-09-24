24 Eylül 2020, Perşembe

BASKETBOL

Miami Heat 112-109 Boston Celtics | MAÇ SONUCU

Miami Heat finale göz kırptı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

serisi 4. maçında , 'i 112-109 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Heat, Celtics'i bir kez daha mağlup ettiği takdirde NBA finaline adını yazdıracak.

play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına ile (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.


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