NBA: Los Angeles Lakers 105-103 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı finalinde 2. maç oynandı. Los Angeles Lakers yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in son saniye attığı basketle 105-103 yendi ve seride 2-0 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 105-103 yenen Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.
NBA play-off'larına, Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 2. maçıyla devam edildi. Lakers, son 2.1 saniyesine 103-102 geride girdiği karşılaşmayı, all-star forveti Anthony Davis'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle kazandı.
22'si ikinci yarıda olmak üzere 31 sayı kaydeden ve 9 ribaunt alan Davis, sahanın en skoreri oldu. 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan LeBron James de Lakers'ın seriyi 2-0'a getirmesinde önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Jamal Murray'nin 25 sayı, 6 ribauntluk performansları galibiyete yetmedi.
Serinin 3. mücadelesi, 23 Eylül Çarşamba günü TSi 04.00'te oynanacak.
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