23 Eylül 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA: Denver Nuggets 114-106 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

Batı Konferası final serisi 3. maçında , 'ı 114-106 mağlup ederek seride durumu ilk galibiyetini aldı ve seride durumu 2-1'e getirdi.

play-off'larına, ile arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi.

Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta Jamal Murray 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.


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