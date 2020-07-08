Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman gelecek sezon takımda kesinlikle olmalı dediği ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

📢 @C_SING31 ile 2+1 yıl daha beraberiz! 👏 #BenimYerimBurası



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