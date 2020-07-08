08 Temmuz 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'te başantrenör gelecek sezon takımda kesinlikle olmalı dediği ABD'li oyuncu 'ın sözleşmesi uzatıldı.

Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu 'ın sözleşmesi uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık imza F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 1+1 yıllık imza
F.Bahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor! 2 yıllık anlaşma F.Bahçe'den ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor! 2 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Anlaşma tamam Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör