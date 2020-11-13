14 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

THY EuroLeague: Panathinaikos 77-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET İZLE)

Anadolu Efes seriye bağladı! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

EuroLeague'de temsilcilerimizden , deplasmanda Yunan ekibi 'u 80-77 mağlup ederek üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi OPAP'ı 80-77 yendi.

Başkent Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi.

33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

1. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 22-21 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 40-36 ANADOLU EFES
3. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 54-59 ANADOLU EFES

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