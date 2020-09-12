12 Eylül 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk

Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yeni sezon öncesi 'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ilk etabını şampiyonlukla tamamlayan , ikinci etabın finalinde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, , BC Dnipro, , Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.

TURNUVA 2'DE DE ŞAMPİYON

Turnuvanın 2'nci aşamasında ise Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, , Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda mücadele etti.

Turnuva 2, organizasyonun ilk aşamasının şampiyonu Anadolu Efes ve ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşması ile 8 Eylül'de başladı. Gloria Cup 2020, bugün Anadolu Efes-Tofaş finaliyle sona erdi. Sahadan 84-78 galip ayrılan Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin de şampiyonu oldu.

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