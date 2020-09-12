Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk

Yeni sezon öncesi Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ilk etabını şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, ikinci etabın finalinde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta, BC Dnipro, Anadolu Efes, Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.

TURNUVA 2'DE DE ŞAMPİYON

Turnuvanın 2'nci aşamasında ise Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Crvena Zvezda mücadele etti.

Turnuva 2, organizasyonun ilk aşamasının şampiyonu Anadolu Efes ve ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşması ile 8 Eylül'de başladı. Gloria Cup 2020, bugün Anadolu Efes-Tofaş finaliyle sona erdi. Sahadan 84-78 galip ayrılan Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin de şampiyonu oldu.

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