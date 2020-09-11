Fenerbahçe ve Galatasaray Gloria Cup'tan çekildi!
Basketbolda corona virüsü şoku yaşanıyor... Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom basketbolcularında rastlanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ortak bir karar aldı ve Gloria Cup'tan çekildi.
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'na corona virüsü damga vurdu. Organizasyonda yer alan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom, sporcularda rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle ortak bir karar alarak turnuvadan çekildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya'da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya'da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, takımımız ve değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.
Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.
Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.
Kamuyouna saygıyla duyurulur.
4 TAKIM KALDI
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe BEKO ve Türk Telekom'un Antalya'dan ayrılmasından sonra turnuvada Kızılyıldız, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ kaldı.
Gloria Cup'ta mücadele eden Ukrayna ekibi Dnipro'da 5 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray'da da bir oyuncunun sonucu pozitifti.
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