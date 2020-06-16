Işıl Alben Galatasaray'dan neden ayrıldı? Işıl Alben kimdir?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık görevini üstlenen, Avrupa ve lig şampiyonluklarında başrol oynayan ve Galatasaray taraftarı tarafından çok sevilen sporculardan biri olan Işıl Alben, sarı-kırmızılı kulüpten kendisine yeni bir sözleşme gelmemesi üzerine takımdan ayrıldığını ve BOTAŞ Spor ile anlaştığını açıkladı.

Galatasaray taraftarının çok sevdiği kadın basketbolculardan biri olan Işıl Alben sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını ve ayrılış sebebini açıkladı.

IŞIL ALBEN NEDEN AYRILDI?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıl Alben, "Çok Değerli GALATASARAY Ailem; Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.

Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat'ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum. Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim Hocama, Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ Spor'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

IŞIL ALBEN KİMDİR?

Işıl Alben 22 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Milli Türk basketbolcudur. Guard oynayan Işıl Alben 1.72 boyundadır. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlayan Işıl Alben, burada iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız sekiz yıl oynamıştır. İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bunun yanı sıra altyapıda oynadığı yıllarda birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini almıştır. On altı yaşında A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlenmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden sonraki durağı ise BOTAŞ olmuştur. Daha sonra ise Galatasaray'a transfer olmuştur.

Galatasaray'a 2014 yılında veda edip Dinamo Kursk'ta oynamaya başlamıştır. 2014-2015 sezonunun sonunda tekrar Galatasaray'a dönmüştür. İkinci Galatasaray dönemi beş sezon süren Işıl Alben dün takımdan ayrılarak eski takımı BOTAŞ ile sözleşme imzalamıştır. 116 kez A Millî Takım formasını giyen Işıl Alben Türkiye kadın millî basketbol takımı ile Polonya'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2011 şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya almıştır. Fransa'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2013 şampiyonasında ise 3. olarak bronz madalya kazanmıştır. 2014 yılında ise Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına ilk kez katılan A Millî Takım'ın formasını giymiş ve Türkiye'de düzenlenen organizasyonda 4.lük yaşamıştır. Altyapıda dahil olmak üzere birçok ödül sahibi olan Işıl Alben'in aldığı bazı ödüller şunlardır;

IŞIL ALBEN'İN BAŞARILARI

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Turnuvanın En İyi Beş'ine seçilir

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006-2007 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi En Değerli Oyuncusu

2007-2008 FIBA Eurocup 3.lüğü

2007-2008 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

2008-2009 FIBA Eurocup Şampiyonluğu

2011 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 2.liği

2013 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 3.lüğü

2013-2014 Euroleague Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

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