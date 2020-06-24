24 Haziran 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika: THY Euroleague takvimi belli oldu! Anadolu Efes...

THY Euroleague takvimi belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında iptal edilen Euroleague, 2020-2021 sezonu takvimini açıkladı. İlk maç -Zenit arasında oynanacak. İşte o tarih...

EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Corona virüsü sebebiyle iptal edilen 2019-2020 sezonu ardından, yeni sezonda EuroLeague 1 Ekim'de başlayacak. İlk maç -Zenit arasında oynanacak. Fenerbahçe Beko ilk maçını Ekim'de Kızıl Yıldız'a karşı oynayacak. EuroLeague'de 2. haftada Türk derbisi olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

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