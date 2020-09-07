07 Eylül 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Euroleague'de Dörtlü Final Köln'de yapılacak

İşte Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Temsilcilerimiz ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı EuroLeague'de 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali 'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Corona virüsü nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Euroleague'de yeni sezonun Dörtlü Final organizasyonu yine 'nın Köln kentinde yapılacak.

Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yapılamayan dev organizasyonun 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Köln'de düzenleneceği belirtildi.

THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı 1 Ekim'de başlayacak.

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