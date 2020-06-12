12 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

Eski basketbolcu Bülent Baran yaşamını yitrirdi

Eski basketbolcu Bülent Baran yaşamını yitrirdi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Bir dönem Hilalspor, ve Vestel gibi takımların formasını terleten eski basketbolcu yaşamını yitirdi.

Bir dönem Hilalspor, ve Vestel formaları giyen "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen eski basketbolcu hayatını kaybetti. Eski basketbolcu Bülent Baran'ın cenazesi İstanbul kemerburgaz mimar sinan camii'nden kaldırılacak.

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