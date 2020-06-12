Eski basketbolcu Bülent Baran yaşamını yitrirdi

Bir dönem Hilalspor, Karşıyaka ve Vestel gibi takımların formasını terleten eski basketbolcu Bülent Baran yaşamını yitirdi.

Bir dönem Hilalspor, Karşıyaka ve Vestel formaları giyen "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen eski basketbolcu Bülent Baran hayatını kaybetti. Eski basketbolcu Bülent Baran'ın cenazesi İstanbul kemerburgaz mimar sinan camii'nden kaldırılacak.

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