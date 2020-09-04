04 Eylül 2020, Cuma

BASKETBOL

Türkiye Baketbol Federasyonu'ndan (TBF) tahkim açıklaması

TBF'den tahkim açıklaması
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2020

Türkiye Federasyonu (), ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına tarihine kadar başvuru süresi verdi.

'den yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı 'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

TBF'den flaş karar! Denizli... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
TBF'den flaş karar! Denizli... TBF'den flaş karar! Denizli...
Son şampiyon Toronto işi zora soktu! Boston... Son şampiyon Toronto işi zora soktu! Boston...
F.Bahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti! F.Bahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör