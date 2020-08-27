Milwaukee Bucks'tan protesto! Maça çıkmadılar

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, ABD'de siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla Orlando Magic ile oynayacağı play-off 5. maçına çıkmadı.

ABD'de son günlerde siyahi vatandaşlara yapılan saldırılara NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi bir tepki geldi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Milwaukee, Orlando Magic ile oynayacağı play-off maçına, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla çıkmadı.

TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini maça çıkmayarak protesto etti.

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.

NBA'DEN ERTELEME KARARI

NBA yönetimi, boykot kararlarının ardından bugün oynanacak 3 maçı da erteleme kararı aldı.

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