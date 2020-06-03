Efsane basketbolcu Harun Erdenay genç yetenekleri keşfedecek
Türk basketbolunun efsane ismi Harun Erdenay, basketbolseverler için müjdeli bir haber verdi. Erdenay, genç antrenör ve yöneticiler yetiştireceklerini açıkladı.
Basketbol Milli Takım kaptanlığı, Basketbol Milli Takım Menajerliği, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı, FIBA Avrupa Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi her sporcunun hayal ettiği birçok başarıya ve unvana sahip olan Erdenay, her türlü olanağın bulunduğu modern bir yerleşkede gerçekleştirilecek eğitim sürecinde öğrencilere her konuda destek sağlayacaklarının sözünü verirken, mezuniyet sonrası dönemde de bu bölümlerde eğitim görmüş öğrencilerinin yanlarında olacaklarını vurguladı.
Aynı zamanda Basketbol liginde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan şu anda da bir çok branşta 1200 sporcuyla Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Spor Kulübü'nün başkanlığını da yürüten Harun Erdenay'ın bu sözleri, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü öğrenci adaylarında heyecan yarattı.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, en büyük destekçisi Doğa Sigorta'yla birlikte başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere bir çok kulüple işbirliği yaparak genç nesillere sporun ve eğitimin önemini aşılamaya çalışmaktadır.
Erdenay, eğitimli sporcu ve spor insanları yetiştireceklerini belirtip, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'nın da her fırsatta dile getirdiği gibi "İyi bir bilim adamı ve iyi bir sporcu olmak için sağlam fizik ve sağlam kafaya ihtiyaç vardır. Biz üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
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