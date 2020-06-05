05 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA'in yıldızı Kevin Durant Philadelphia Union'a ortak oldu!

Kevin Durant'ten futbola yatırım!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

Ligi'nin () yıldız oyuncularından , basketbolda hünerlerini sergilerken futbola da yatırımlarını sürdürüyor. Durant, ülkesinin takımlarından 'a ortak oldu.

Ligi () takımlarından Brooklyn Nets forması giyen , kulübüne ortak oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki basketbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'a ait yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı kaydedildi.

Durant'ın daha önce de MLS ekiplerinden DC United'ın hisselerini satın almak için iki kez girişimde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği basına yansıdı.

'ın yıldızı LeBron James, İngiliz temsilcisi 'un yüzde 2'lik hissesini satın alırken, Houston Rocketslı James Harden da MLS takımlarından Houston Dynamo ve kadın futbol takımı Houston Dash'a ortak olmuştu.

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