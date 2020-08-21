ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür belli oluyor

NBA Playoffları Batı Konferansı 1. Tur 2. maçta Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114'lik skorla mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği yakaladı.Luka Doncic'in 28 sayıyla oynadığı mücadelede Dallas hiç geri adım atmadı ve seriye eşitliği getirdi.