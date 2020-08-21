21 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür belli oluyor

Basketbolda fikstür belli oluyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

ING ve ’nde 2020-2021 sezonu fikstürü çekimi 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni sezon fikstürü belli olacak.

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