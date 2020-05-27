Basketbolda kritik toplantı yapıldı! Yabancı sayısı kaç olacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında bu sezon iptal edilen Basketbol Süper Ligi'nin kaderi hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü ile kulüp yetkilileri video konferans ile toplantı gerçekleştirdi. Yabancı sayısı ve diğer önemli konular görüşüldü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü, Basketbol Süper Ligi kulüpler yetkilileri ile video konferans ile yeni sezon ve basketbol geleceği hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda tartışılan konular arasında yabancı sayısı da yer aldı. Darüşşafaka, Telekom ve Teksüt Bandırma 4 yabancı, Karşıyaka ve TOFAŞ 4+1 yabancı basketbolcu olması dahilinde fikir belirtti. Bahçeşehir Koleji 4+1 yabancı sayısı kuralının gelecek sezondan itibaren uygulanmasını istedi. Diğer temsilciler 5 yabancıdan yabancıdan tercih yaptı.

BASKETBOL LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Basketbol Federasyonu gelecek sezon ligin 18 Eylül'de başlaması için çalışmalara başladı. Öte yandan kulüpler özellikle Amerikalı oyuncuların uçuş kısıtlamaları sebebiyle beklenen ve başlaması istenen tarihtyen daha geç gelebileceğini belirterek ligin başlangıç tarihinin Ekim ayı başı olmasını istedi.

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