27 Mayıs 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Basketbolda kritik toplantı yapıldı! Yabancı sayısı kaç olacak?

Basketbolda yabancı sayısı kaç olacak?
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında bu sezon iptal edilen 'nin kaderi hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. ile kulüp yetkilileri video konferans ile toplantı gerçekleştirdi. Yabancı sayısı ve diğer önemli konular görüşüldü.

, kulüpler yetkilileri ile video konferans ile yeni sezon ve geleceği hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda tartışılan konular arasında yabancı sayısı da yer aldı. , Telekom ve Teksüt Bandırma 4 yabancı, Karşıyaka ve TOFAŞ 4+1 yabancı basketbolcu olması dahilinde fikir belirtti. Bahçeşehir Koleji 4+1 yabancı sayısı kuralının gelecek sezondan itibaren uygulanmasını istedi. Diğer temsilciler 5 yabancıdan yabancıdan tercih yaptı.

BASKETBOL LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Basketbol Federasyonu gelecek sezon ligin 18 Eylül'de başlaması için çalışmalara başladı. Öte yandan kulüpler özellikle Amerikalı oyuncuların uçuş kısıtlamaları sebebiyle beklenen ve başlaması istenen tarihtyen daha geç gelebileceğini belirterek ligin başlangıç tarihinin Ekim ayı başı olmasını istedi.

DİĞER ÖNERİLER

275 bin TL olan lige katılım bedeli kaldırılsın veya düşürülsün
Takvimin yetişmesi amacıyla gerekirse , oynanmasın, All Star gibi organizasyonlar düzenlenmesin

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Gidiyor mu? Kalıyor mu? Obradovic kararını verdi Gidiyor mu? Kalıyor mu? Obradovic kararını verdi
Tonye Jekiri'den Galatasaray sözleri! Tonye Jekiri'den Galatasaray sözleri!
Andre Drummond 138 dolar hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond 138 dolar hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör