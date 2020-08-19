19 Ağustos 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA'de Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

Lakers ve Bucks yenilgiyle başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Amerikan 'nde () 'nı lider tamamlayan Lakers, play-off ilk turunda 'a 100-93, Doğu Konferası'nı lider tamamlayan ise 'e 122-110 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştüler.

play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti. 'nda 8. sırayı alan , play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34, CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

Magic Bucks'ı mağlup etti

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren , konferans birincisi 'ı 122-110 yendi.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu 'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)

Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)



Kaynak: AA
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