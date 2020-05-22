22 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti

Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

ING Basketbol ve Euroleague ekiplerinden , yöneticiler, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara corona virüsü testi yapıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi. Test sonuçları belli olduğunda kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.


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