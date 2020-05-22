Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti

26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta geçirdiği helikopten kazasında kızı Gianna Bryant ve 8 kişi ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Efsane basketbolcunun 2002 yılında New Jersey mafyası tarafından zehirlendiği öne sürüldü.