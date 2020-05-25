Anadolu Efes'ten THY Euroleague açıklaması! "İnsan sağlığı her şeyin önündedir"

Corona virüsü salgını sebebiyle basketbolda organizasyonlar iptal ediliyor. Bugün gerçekleştirilen toplantının ardından THY Euroleague'in iptal edildiği ve gelecek sezon aynı takımların mücadele edeceği açıklandı. Anadolu Efes'ten bu karar ile ilgili açıklama geldi.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden THY EuroLeague'de sezonun iptali üzerine yapılan açıklamada, "En büyük dileğimiz, sezonun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. Kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir" denildi.

ANADOLU EFES'TEN İPTAL KARARI SONRASI AÇIKLAMA!

Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamada, "EuroLeague yönetimi, Covid - 19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020 - 2021 sezonuna hazırlanacaklardır.

En büyük dileğimiz, EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid - 19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir.

Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz.

ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.

Dünya genelinde Covid - 19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Covid - 19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020 - 2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte #BenimYerimBurası diyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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