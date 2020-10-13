EuroLeague: Alba Berlin 72-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU | ÖZETİ İZLEYİN
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Alba Berlin, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk etti. Baştan sona üstün oynayan Efes, mücadeleyi 93-72 kazandı.
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Alba Berlin, temsilcimiz Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Efes, Alman ekibini 93-72 yenerek 3. maçlar sonunda ilk galibiyetini aldı.
İlk 2 haftaya Zenit ve Fenerbahçe Beko mağlubiyetleriyle başlayan Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında galibiyet hasretine son verdi. Efes'te Alman oyuncu Tibor Pleiss 23 sayı atarak galibiyete önemli katkıda bulundu.
SKORLAR
İlk çeyrek: Alba Berlin 14-29 Anadolu Efes
İlk yarı: Alba Berlin 35-53 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek: Alba Berlin 55-70 Anadolu Efes
Maç sonucu: Alba Berlin 72-93 Anadolu Efes
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