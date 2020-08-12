Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan Semih Erden'in imzasını resmen duyurdu.

Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan Semih Erden'in imzasını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme tazeleyen NBA patentli 34 yaşındaki pivot için Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar'ın katılacağı online sözleşme töreni düzenlenecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kaf-Kaf'ta yerlilerin ardından sağlık kontrolünden geçen yabancılar Taylor, M'Baye, Kennedy ve Henry de takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Raymar Morgan da takıma katılacak.

Kaptan Semih Erden ile 2 yıl daha!



🔗 https://t.co/DqLY6CACe6 pic.twitter.com/Zcoln4Ilej — Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) August 12, 2020

DİĞER