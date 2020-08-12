12 Ağustos 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da!

Semih Erden 2 yıl daha Pınar Karşıyaka'da!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan 'in imzasını resmen duyurdu.

Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan 'in imzasını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme tazeleyen NBA patentli 34 yaşındaki pivot için Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar'ın katılacağı online sözleşme töreni düzenlenecek.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kaf-Kaf'ta yerlilerin ardından sağlık kontrolünden geçen yabancılar Taylor, M'Baye, Kennedy ve Henry de takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Raymar Morgan da takıma katılacak.

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