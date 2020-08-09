09 Ağustos 2020, Pazar

BASKETBOL

Frutti Extra Bursaspor'da yeni başantrenör Tutku Açık

Frutti Extra Bursaspor'da yeni başantrenör Tutku Açık
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un başantrenörü oldu.

'ın yardımcılıklarını ise Erden Eryüz, Serhan Kavut ve Buğra Bayazıt yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, genç antrenöre başarı dileğinde bulunuldu. Tutku Açık, geçtiğimiz sezon başantrenör Serkan Erdoğan'ın yardımcılığını yapıyordu. Tutku Açık hakkında, "Tutku Açık'ın yardımcı antrenörlüklerini ise Erden Eryüz, Serhan Kavut ve Buğra Bayazıt yapacak. Teknik kadromuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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