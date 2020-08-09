09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kokoskov’dan işbaşı

Kokoskov’dan işbaşı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Önceki akşam İstanbul'a gelen Sırp çalıştırıcı dün sağlık kontrolünden geçti. Ardından teknik ekip ve oyuncularla tanışıp, ilk çalışmasını yönetti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Önceki akşam İstanbul'a gelen Sırp çalıştırıcı dün sağlık kontrolünden geçti. Ardından teknik ekip ve oyuncularla tanışıp, ilk çalışmasını yönetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon hareketlerinin ardından taktik ve şut organizasyonları gerçekleştirildi.

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