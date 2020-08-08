08 Ağustos 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'de "normal sezonun en iyileri" adayları belli oldu

İşte NBA'de normal sezonun en iyileri adayları!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

'de altı kategoride "normal sezonun en iyileri" için adaylar belli oldu. Sezonun "En " ödülüne 'tan Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets'tan ve Los Angeles Lakers'tan LeBron James aday gösterildi

'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen normal sezonun en iyileri için altı kategoride üçer aday belirlendi.

Sezonun "En " (MVP) ödülüne 'tan Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets'tan ve Los Angeles Lakers'tan LeBron James aday gösterildi.

Diğer kategorilerde aday gösterilen isimler şöyle:

Yılın Çaylağı: Ja Morant (Memphis Grizzlies), Kendrick Nunn (), Zion Williamson ()

Yılın Savunma Oyuncusu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz)

Yılın Altıncı Adamı: Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Lou Williams (Los Angeles Clippers)

En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu: Bam Adebayo (Miami Heat), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Yılın Başantrenörü: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks), Billy Donovan (Oklahoma City Thunder), Nick Nurse (Toronto Raptors).

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