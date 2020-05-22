22 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

‘21 takım olmaz’

‘21 takım olmaz’
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili, "Gelecek yılı 21 takımla oynamak gerçekçi değil" ifadesini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili konuştu: "Kararı verecek olan 'dir. Bu süreç bazı takımlar içi avantaj olabilir. Avrupa'da böyle bir örnek yok. Gelecek yılı 21 takımla oynamak gerçekçi değil."
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