07 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan lig başlangıç tarihi ile ilgili açıklama

TBF duyurdu! İşte lig başlangıç tarihi...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Basketbol Federasyonu (TBF) "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

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