07 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

Kızılyıldız'ın basketbolcusu Michael Ojo hayatını kaybetti!

EuroLeague'in yıldızı hayatını kaybetti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

'da oynayan 27 yaşındaki basketbolcu , antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'da oynayan 27 yaşındaki basketbolcu , antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pivot oynayan Ojo, yaptığı bireysel idman esnasında kalp krizi geçirdi. Michael Ojo hastaneye varmadan yaşamını yitirdi. Euroleauge, "27 yaşındaki Michael Ojo'nun kalp krizinden vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. EuroLeague camiasının başı sağolsun." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
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