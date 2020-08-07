07 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

CSKA Moskova koçu Itoudis corona virüse yakalandı

CSKA Moskova'da corona virüsü şoku!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

THY Avrupa Ligi ekiplerinden 'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenörün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.

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