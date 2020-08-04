04 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

NBA'de Lakers Batı Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'de Lakers Batı Konferansı liderliğini garantiledi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Amerikan 'nde () , 'ı 116-108 yenerek birinciliğini garantiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan 'e 6 maçla devam edildi.

Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in Spurs'e karşı 42 sayı, 12 ribauntla tamamladığı mücadeleyi 116-108 kazandı. Sezonun 51. galibiyetini alarak 'nda liderliği garantileyen Lakers'ta LeBron James 22, Dwight Howard 11, Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 42 galibiyet, 25 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Jazz'da Donovan Mitchell 33, Mike Conley 24 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın 'ü 132-130 yendiği karşılaşmada 21 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Miami Heat-Toronto Raptors: 103-107

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-121 (Uzatmada)

Washington Wizards-Indiana Pacers: 100-111

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-99

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 132-130

-: 108-116

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