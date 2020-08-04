Furkanlı Philadelphia son saniyede kazandı!

NBA'de gecenin maçında Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs‘ü 132-130 mağlup etti. Milli basketbolcu karşılaşmayı 12 sayı 3 ribaundla tamamladı.

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden ekiplerinden Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 132-130'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla 67. maçında 40. galibiyetini almayı başaran Sixers, playoff yarışı veren San Antonio'ya bir çelme takmış oldu. Gregg Popovich'in öğrencileri 29 galibiyette kaldılar.

Son çeyrekte üstün olan taraf Spurs'dü fakat maçın sonunda Shake Milton'ın üçlüğüyle bir sayıyla öne geçip Joel Embiid'in 2'de 1 serbest atış isabeti yakalamasının ardından DeMar DeRozan atışını sayıya çeviremeyince galip gelen taraf Sixers oldu.

Philadelphia'yı Joel Embiid 27 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla taşırken Tobias Harris 25 sayı kaydetti. Josh Richardson'ın 19, Shake Milton'ın 16 sayıyla mücadele ettiği maçta 6'da 3 üçlük isabeti bulan Furkan Korkmaz 12 sayı ve 3 ribaundla takımına katkı verdi.

Spurs kanadında DeMar DeRozan'ın 30, Rudy Gay'in 24, Derrick White'ın 20, Keldon Johnson'ın 15 ve Dejounte Murray'in 13 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



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