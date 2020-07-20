Bursasporlu Chris Jones Maccabi ile anlaştı!

Frutti Extra Bursaspor Bursaspor'un oyun kurucusu Chris Jones, Euroleague ekiplerinden Maccabi ile anlaştı

Önümüzdeki sezon EuroCup'ta yarışacak olan Frutti Extra Bursaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Oyun kurucu Chris Jones, Euroleague ekiplerinden Maccabi ile anlaştı. Frutti Extra Bursaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maça çıkan Birleşik Amerikalı, 34.57 dakika süre ortalamasıyla; 15.14 sayı, 3.14 ribaund ve 6.95 asist kaydetti.

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