20 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Bursasporlu Chris Jones Maccabi ile anlaştı!

Bursasporlu Chris Jones Maccabi ile anla��tı!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

Bursaspor'un oyun kurucusu , Euroleague ekiplerinden Maccabi ile anlaştı

Önümüzdeki sezon EuroCup'ta yarışacak olan 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Oyun kurucu , Euroleague ekiplerinden Maccabi ile anlaştı. Frutti Extra Bursaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maça çıkan Birleşik Amerikalı, 34.57 dakika süre ortalamasıyla; 15.14 sayı, 3.14 ribaund ve 6.95 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Bursaspor'un acı günü! Genç oyuncu... Bursaspor'un acı günü! Genç oyuncu...
FIBA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi FIBA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi
Darüşşafaka Tekfen Grant Jerrett'ı transfer etti Darüşşafaka Tekfen Grant Jerrett'ı transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör