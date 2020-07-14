14 Temmuz 2020, Salı
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Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı!
Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı'nın sözleşmesi 1+1 yıl daha uzatıldı. Anadolu Efes anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu.
Anadolu Efes forması giyen Pivot oyuncusu Sertaç Şanlı takımda kaldı. Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Sertaç Şanlı, geride kalan sezonda Anadolu Efes formasıyla Ing Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Kupasında toplam 45 maça çıktı. EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 7.8 sayı üreten Sertaç Şanlı 4.7 ribaund ortalaması yakaladı. Sertaç, Basketbol Süper Liginde çıktığı 21 karşılaşmada takımına 6.9 sayı, 2.2 ribaundluk performans sergiledi.
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