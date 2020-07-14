14 Temmuz 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı!

Anadolu Efes Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.07.2020

forması giyen 'nın sözleşmesi 1+1 yıl daha uzatıldı. Anadolu Efes anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu.

forması giyen Pivot oyuncusu takımda kaldı. Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Sertaç Şanlı, geride kalan sezonda Anadolu Efes formasıyla Ing Basketbol Süper Ligi, Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Kupasında toplam 45 maça çıktı. EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 7.8 sayı üreten Sertaç Şanlı 4.7 ribaund ortalaması yakaladı. Sertaç, Basketbol Süper Liginde çıktığı 21 karşılaşmada takımına 6.9 sayı, 2.2 ribaundluk performans sergiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA'de corona virüsü şoku! NBA'de corona virüsü şoku!
F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte yeni takımı F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte yeni takımı
F.Bahçe transferi duyurdu! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe transferi duyurdu! 2 yıllık sözleşme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör