06 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Basketbolda başlama tarihi belli oldu!

Basketbolda başlama tarihi belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

Türkiye Federasyonu Başkanı , liglerin başlama tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkoğlu; Seyircili mi seyircisiz mi konusuna ise ilerleyen süreçlerde karar vereceklerini söyledi.

Tivibu Spor'a konuk olan , liglerin başlama süreci ve pandemi döneminde alınan kararları değerlendirdi

Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İlk düşüncemiz insan sağlığı olmuştu. Her ne kadar üzülsek de en doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Ligimizi Eylül sonu gibi başlatmayı düşünüyoruz. O süreçte vakaların azalmasını bekliyoruz. Seyircili mi olacak yoksa seyircisiz mi, belirsiz olan bir süreci takip ediyoruz ve kendimizi A, B, C planları şeklinde hazırlıyoruz. Gönlümüzden geçen her şeyin tekrar normal olması ve basketbolseverlerin tekrar salona gelmesi. Diğer olasılıklar için her gün ekip olarak çalışıyoruz."

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