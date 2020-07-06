Basketbolda başlama tarihi belli oldu!
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin başlama tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkoğlu; Seyircili mi seyircisiz mi konusuna ise ilerleyen süreçlerde karar vereceklerini söyledi.
Tivibu Spor'a konuk olan Hidayet Türkoğlu, liglerin başlama süreci ve pandemi döneminde alınan kararları değerlendirdi
Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"İlk düşüncemiz insan sağlığı olmuştu. Her ne kadar üzülsek de en doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Ligimizi Eylül sonu gibi başlatmayı düşünüyoruz. O süreçte vakaların azalmasını bekliyoruz. Seyircili mi olacak yoksa seyircisiz mi, belirsiz olan bir süreci takip ediyoruz ve kendimizi A, B, C planları şeklinde hazırlıyoruz. Gönlümüzden geçen her şeyin tekrar normal olması ve basketbolseverlerin tekrar salona gelmesi. Diğer olasılıklar için her gün ekip olarak çalışıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı