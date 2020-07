Basketbolda başlama tarihi belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin başlama tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkoğlu; Seyircili mi seyircisiz mi konusuna ise ilerleyen süreçlerde karar vereceklerini söyledi.

Tivibu Spor'a konuk olan Hidayet Türkoğlu, liglerin başlama süreci ve pandemi döneminde alınan kararları değerlendirdi

Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İlk düşüncemiz insan sağlığı olmuştu. Her ne kadar üzülsek de en doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Ligimizi Eylül sonu gibi başlatmayı düşünüyoruz. O süreçte vakaların azalmasını bekliyoruz. Seyircili mi olacak yoksa seyircisiz mi, belirsiz olan bir süreci takip ediyoruz ve kendimizi A, B, C planları şeklinde hazırlıyoruz. Gönlümüzden geçen her şeyin tekrar normal olması ve basketbolseverlerin tekrar salona gelmesi. Diğer olasılıklar için her gün ekip olarak çalışıyoruz."

